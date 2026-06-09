BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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09.06.2026 06:00:16
BP investors push for clarity over ousting of chair
Lack of detail on why Albert Manifold was fired sows doubts over culture overhaulWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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06:00
|BP investors push for clarity over ousting of chair (Financial Times)
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06:00
|BP investors push for clarity over ousting of chair (Financial Times)
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08.06.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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08.06.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 legt zu (finanzen.at)
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08.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.at)
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08.06.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
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08.06.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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06.06.26
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Analysen zu BP plc (British Petrol)
|05.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|BP Buy
|UBS AG
|29.04.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
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