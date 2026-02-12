BP legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BP stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,33 USD gegenüber -0,730 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat BP 47,31 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,020 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat BP im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 189,78 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 189,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at