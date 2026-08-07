BP legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BP veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 418,79 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 143,50 ARS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 97 363,78 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 81,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 53 561,60 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at