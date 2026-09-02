BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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02.09.2026 08:09:36
BP names new chair as it tries to move on from Albert Manifold
UK oil major hands role to interim chair following the removal of Albert ManifoldWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|BP plc (British Petrol)
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