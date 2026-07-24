BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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24.07.2026 14:32:36
BP nears deal to sell solar business Lightsource to Kuwait-backed group
Qualitas Energy and investment arm of sovereign wealth fund in advanced talks to purchase renewables businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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|Optimismus in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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