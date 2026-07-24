Kuwait Aktie
WKN DE: A0KD4T / ISIN: KW0EQ0601314
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24.07.2026 14:32:36
BP nears deal to sell solar business Lightsource to Kuwait-backed group
Qualitas Energy and investment arm of sovereign wealth fund in advanced talks to purchase renewables businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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