BP öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BP lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 422,51 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 55,10 ARS erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74 097,97 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BP einen Umsatz von 49 509,73 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at