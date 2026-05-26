BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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26.05.2026 14:18:00
BP ousts another top executive over claims brought to the board
BP said its board unanimously decided to remove Albert Manifold as chair, as well as a director, with immediate effect.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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