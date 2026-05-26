BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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26.05.2026 14:00:19
BP Ousts Chairman, Citing ‘Serious Concerns’ Over Conduct
The British oil group said that Albert Manifold had been removed, after concerns were raised “related to important governance standards, oversight and conduct.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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