BP pausiert spanisches Projekt für nachhaltigen Flugkraftstoff - Agentur

DOW JONES--BP pausiert laut einem Agenturbericht den Ausbau eines Biokraftstoffprojekts zur Produktion von nachhaltigem Flugbenzin in seiner Ölraffinerie im spanischen Castellon, da das Marktwachstum schwächer sei als erwartet. Das Vorhaben zur Produktion von Sustainable Aviation Fuel (SAF) war Teil einer 2023 vorgestellten, 2 Milliarden Euro teuren Initiative zur Dekarbonisierung des Standorts. Eine Erweiterung seiner Biokraftstoffanlage in Rotterdam ziehe der britische Energiekonzern aber weiterhin in Betracht, wobei die Investitionsentscheidung bis 2027 fallen soll, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine informierte Person.

Ein BP-Sprecher lehnte gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme zu dem Castellon-Projekt ab, wiederholte jedoch eine Aussage des Konzerns vom Februar, dass die endgültige Investitionsentscheidung für eine neue Biokraftstoffanlage abhängig von der Wirtschaftslage vor 2027 getroffen werden könnte.

