BP plant nach Gewinnsprung Aktienrückkauf für 1,5 Millarden Dollar

LONDON (Dow Jones)--BP will in Kürze für 1,5 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen. Für das vierte Quartal meldete der Ölmulti einen unerwartet hohen Überschuss. Noch vor der Bekanntgabe der Zahlen für das laufende erste Quartal will BP mit dem Rückkauf von Aktien beginnen, wie es in einer Mitteilung des Konzerns heißt.

Das britische Öl- und Gasunternehmen erzielte im Schlussquartal einen bereinigten Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten in Höhe von 4,07 Milliarden Dollar und übertraf damit den vom Unternehmen ermittelten Konsens von 3,93 Milliarden Dollar, der sich aus 26 Analystenschätzungen ergab. Dies war ein deutlicher Anstieg gegenüber 3,32 Milliarden Dollar im dritten Quartal und gegenüber 115 Millionen Dollar im vierten Quartal 2020, als die Öl- und Gaspreise niedriger waren.

Der bereinigte Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten für das Gesamtjahr belief sich auf 12,82 Milliarden Dollar, ein sprunghafter Anstieg gegenüber dem Verlust von 5,69 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2020, aber auch mehr als jene 9,99 Milliarden Dollar aus dem Vor-Pandemie-Jahr 2019.

Der Nettogewinn lag im vierten Quartal bei 2,33 Milliarden und im Gesamtjahr 2021 bei 7,57 Milliarden Dollar. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Quartal wie schon zuvor eine Dividende von 5,46 Cent pro Aktie bekommen.

February 08, 2022