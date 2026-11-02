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02.11.2026 06:31:29
BP präsentierte Quartalsergebnisse
BP hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,060 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 59,45 Milliarden EUR gegenüber 41,43 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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