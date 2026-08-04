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Profiteur 04.08.2026 16:56:00

BP profitiert von höheren Ölpreisen und treibt Konzernumbau voran - Aktie rutscht dennoch ab

BP profitiert von höheren Ölpreisen und treibt Konzernumbau voran - Aktie rutscht dennoch ab

Die hohen Ölpreise haben BP im zweiten Quartal infolge des Iran-Kriegs einen Gewinnsprung beschert.

In den drei Monaten bis Ende Juni betrug der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn rund 5,7 Milliarden US-Dollar (knapp 5 Mrd Euro), wie der britische Ölkonzern am Dienstag in London mitteilte. Das war doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf gut fünf Milliarden Dollar erwartet.

Die BP-Atie verliert nach anfänglichen Gewinnen in London zeitweise 4,55 Prozent auf 5,27 GBP. Die anfängliche Freude über das Zahlenwerk habe angesichts sinkender Ölpreise nicht lange angehalten, sagten Händler.

legte im frühen Londoner Handel rund eineinhalb Prozent zu und baute damit ihr Jahresplus auf 30 Prozent aus.

Die Ölpreise lagen im zweiten Quartal deutlich über denjenigen des Vorjahres, da der Iran die Straße von Hormus nach den Angriffen von USA und Israel faktisch gesperrt hatte. Dies trieb auch die Preise für Raffinerieprodukte wie Diesel und Kerosin in die Höhe.

Derweil macht BP laut Unternehmenschefin Meg O'Neill Fortschritte beim Umbau und der Stärkung der Bilanz. Das Unternehmen habe Maßnahmen ergriffen, um den Konzern zu straffen und zu stärken, sagte die Managerin, die Anfang April das Ruder beim Ölkonzern übernommen hat. In den vergangenen Wochen habe BP die Raffinerie in Gelsenkirchen veräußert, den Verkauf des Einzelhandelsgeschäfts in Österreich vereinbart und angekündigt, das Nordsee-Geschäft in Großbritannien zu verkaufen. Zudem plane das Unternehmen, sein Biogasgeschäft in den USA abzustoßen.

Allerdings seien die drei Monate bis Ende Juni operativ nicht so gut gelaufen wie ein Quartal zuvor, mahnte die BP-Chefin. So seien die Förderanlagen weniger zuverlässig gewesen, die Produktion sei zurückgegangen und die Raffinerien hätten weniger Rohöl verarbeitet. O'Neill führte dies nur zum Teil auf geplante Wartungsarbeiten und den Konflikt im Nahen Osten zurück.

LONDON (dpa-AFX)

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com,M DOGAN / Shutterstock.com,Jeff Whyte / Shutterstock.com

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