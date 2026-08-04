BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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04.08.2026 16:56:00
BP profitiert von höheren Ölpreisen und treibt Konzernumbau voran - Aktie rutscht dennoch ab
Die BP-Atie verliert nach anfänglichen Gewinnen in London zeitweise 4,55 Prozent auf 5,27 GBP. Die anfängliche Freude über das Zahlenwerk habe angesichts sinkender Ölpreise nicht lange angehalten, sagten Händler.
legte im frühen Londoner Handel rund eineinhalb Prozent zu und baute damit ihr Jahresplus auf 30 Prozent aus.
Die Ölpreise lagen im zweiten Quartal deutlich über denjenigen des Vorjahres, da der Iran die Straße von Hormus nach den Angriffen von USA und Israel faktisch gesperrt hatte. Dies trieb auch die Preise für Raffinerieprodukte wie Diesel und Kerosin in die Höhe.
Derweil macht BP laut Unternehmenschefin Meg O'Neill Fortschritte beim Umbau und der Stärkung der Bilanz. Das Unternehmen habe Maßnahmen ergriffen, um den Konzern zu straffen und zu stärken, sagte die Managerin, die Anfang April das Ruder beim Ölkonzern übernommen hat. In den vergangenen Wochen habe BP die Raffinerie in Gelsenkirchen veräußert, den Verkauf des Einzelhandelsgeschäfts in Österreich vereinbart und angekündigt, das Nordsee-Geschäft in Großbritannien zu verkaufen. Zudem plane das Unternehmen, sein Biogasgeschäft in den USA abzustoßen.
Allerdings seien die drei Monate bis Ende Juni operativ nicht so gut gelaufen wie ein Quartal zuvor, mahnte die BP-Chefin. So seien die Förderanlagen weniger zuverlässig gewesen, die Produktion sei zurückgegangen und die Raffinerien hätten weniger Rohöl verarbeitet. O'Neill führte dies nur zum Teil auf geplante Wartungsarbeiten und den Konflikt im Nahen Osten zurück.
LONDON (dpa-AFX)
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