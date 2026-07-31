BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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31.07.2026 14:08:36

BP Puts Its North Sea Drilling Business Up for Sale

The plans are part of the energy giant’s efforts to streamline operations, but BP has deep roots in the region.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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