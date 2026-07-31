Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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31.07.2026 08:11:01
BP puts its UK North Sea business up for sale
Decision to formally market assets comes after talks with Ithaca EnergyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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