BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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31.07.2026 08:11:01
BP puts its UK North Sea business up for sale
Decision to formally market assets comes after talks with Ithaca EnergyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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31.07.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
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31.07.26
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31.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
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31.07.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
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31.07.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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31.07.26
|BP stellt Geschäfte in Nordsee zum Verkauf (dpa-AFX)
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31.07.26
|BP puts its UK North Sea business up for sale (Financial Times)
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31.07.26
|BP puts its UK North Sea business up for sale (Financial Times)