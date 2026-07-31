Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
|
31.07.2026 17:36:21
BP puts North Sea business up for sale
The decision follows a review of BP's operations and is set to end 60 years of production in the region by the oil giant.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
31.07.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
31.07.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
31.07.26