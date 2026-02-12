12.02.2026 06:31:29

BP: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

BP hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -383,01 ARS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ein EPS von -147,870 ARS in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 48,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 68 092,96 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 45 722,81 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,23 ARS. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 26,15 ARS je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 235 804,64 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 173 231,86 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Es ist ein Fehler aufgetreten!

