ALBERT Aktie
WKN DE: A14RA2 / ISIN: JP3126460009
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27.05.2026 00:49:42
BP removes chair Albert Manifold after claims of bullying
Hands-on approach was viewed as aggressive by several colleagues at UK oil majorWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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