BP schließt Kooperation mit Stiglechner und erweitert Tankstellennetz

Die Tankstellenbetreiber BP und Stiglechner haben einen Belieferungsvertrag und eine Markenpartnerschaft in Österreich geschlossen. Bis Ende 2023 soll die Marke BP an rund 100 Stiglechner-Tankstellen etabliert sein - das gesamte Tankstellennetz von Stiglechner umfasst aktuell rund 160 Tankstellen. Die betroffenen Tankstellen werden "zukünftig von BP beliefert und unter dem BP Logo auftreten", so BP in einer Aussendung am Donnerstag.

Die Julius Stiglechner GmbH sei mit seinen Tankstellen vor allem im Süden Österreichs sowie in Oberösterreich vertreten, während bei BP der Schwerpunkt auf Wien und den österreichischen Autobahnen liege. Das Rebranding der betroffenen Stiglechner-Tankstellen werde im kommenden Jahr stattfinden. Mit der Kooperation wird es in Österreich zukünftig 300 BP-Tankstellen geben. Gemeinsam wolle man insbesondere den Aufbau einer E-Ladeinfrastruktur vorantreiben.

Shell, der bisherige Kooperationspartner von Stiglechner, verwies in einer Reaktion darauf, dass Akteure im Tankstellenmarkt verschiedene Strategien hätten. Folglich habe man entschieden, die Kooperation nicht fortzuführen. Auch Shell will in den nächsten Jahren das Ladenetz für E-Autos in Österreich ausbauen.

prlo/cgh

