BP Silver: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BP Silver hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at