BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|
31.07.2026 09:02:38
BP stellt Geschäfte in Nordsee zum Verkauf
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Öl- und Gaskonzern BP will seine Aktivitäten in der heimischen Nordsee verkaufen. Der Schritt sei Teil der laufenden Überprüfung von Geschäftsteilen und solle den Konzern einfacher, stärker und wertvoller machen, hieß es von den Briten am Freitag in London. Ein Verkauf könnte Informationen der "Financial Times" ("FT") und Bloomberg zufolge um die 2 Milliarden Pfund (2,3 Mrd Euro) einspielen. Der "FT" zufolge waren vorherige Gespräche über einen Verkauf an den Konzern Ithaca Energy in diesem Jahr gescheitert.
Die Nordsee bleibe für die Energieversorgung im Vereinigten Königreich wichtig, sagte BP-Chefin Meg O'Neill laut Mitteilung. "Da wir jedoch unser Portfolio fokussieren und unser Kapital auf unsere vielversprechendsten Projekte konzentrieren, sind wir der Ansicht, dass unser Nordsee-Geschäft als Teil eines anderen Unternehmens besser aufgestellt sein wird", sagte sie. Die BP-Zentrale solle in Großbritannien bleiben, hieß es vom Unternehmen.
BP betreibt in der Nordsee derzeit 5 Standorte mit rund 1.100 Beschäftigten. Die Förderung liegt bei unter 100.000 Barrel (rund 159 Liter) Öl und Gas (Ölequivalente) pro Tag. Zum Vergleich: Der Gesamtkonzern rechnet mit einer täglichen Produktionsmenge von um die 2,2 Millionen Barrel. BP hat in jüngerer Zeit mehrere Vermögenswerte zu Geld gemacht oder deren Verkauf angekündigt, so etwa eine Mehrheit am Schmierstoffproduzenten Castrol sowie die Raffinerie in Gelsenkirchen./men/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
31.07.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
31.07.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
31.07.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
31.07.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
31.07.26
|BP stellt Geschäfte in Nordsee zum Verkauf (dpa-AFX)
|
31.07.26
|BP puts its UK North Sea business up for sale (Financial Times)
|
31.07.26
|BP puts its UK North Sea business up for sale (Financial Times)