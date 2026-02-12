BP stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BP hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,120 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 40,71 Milliarden EUR – eine Minderung von 5,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,89 Milliarden EUR eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 167,76 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 174,90 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at