BP stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BP hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,630 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69,23 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at