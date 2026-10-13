BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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13.10.2026 17:28:54
BP Stock Hits 52-Week High - Here's Why
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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13.10.26
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13.10.26
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13.10.26
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13.10.26
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Analysen zu BP plc (British Petrol)
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|13.10.26
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|BP Buy
|UBS AG
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|13.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
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|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
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|07.02.25
|BP Underweight
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|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|7,20
|3,30%
|BP plc (Spons. ADRS)
|43,30
|3,59%
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