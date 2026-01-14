BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|
14.01.2026 08:30:43
BP takes $4bn-$5bn hit on green energy business
UK oil major attributes charge to gas and low carbon energy unitWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
