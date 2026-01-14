BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|
14.01.2026 08:30:43
BP takes $4bn-$5bn hit on green energy business
UK oil major attributes charge to gas and low carbon energy unitWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Börse London in Grün: So performt der FTSE 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.01.26