BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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30.07.2026 16:19:43
BP to cut 700 jobs as it simplifies company, internal email shows
BP wants to simplify its operations to reduce debt, boost profit and refocus on its oil and gas businessesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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