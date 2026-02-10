BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
10.02.2026 09:05:00
BP to halt stock buybacks ahead of new CEO’s start
BP said it was halting stock buybacks as the oil and gas giant said it wanted to rebuild its balance sheet.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
