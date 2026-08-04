BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|
04.08.2026 08:23:26
BP to sell $4bn US biogas business as profits more than double
Chief executive says UK oil major has had several approaches for its North Sea assetsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:24
|BP to sell $4bn US biogas business as profits more than double (Financial Times)
|
08:23
|BP to sell $4bn US biogas business as profits more than double (Financial Times)
|
03.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.08.26
|Gute Stimmung in Europa: Am Nachmittag Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
03.08.26