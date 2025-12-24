BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|
24.12.2025 04:20:48
BP to sell majority stake in $10bn lubricants division as part of ‘reset strategy’
The UK oil and gas major is stepping up asset sales under new chair Albert ManifoldWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
