BP Aktie
WKN: 850518 / ISIN: US0556221044
|Konzernstruktur
|
20.07.2026 13:02:41
BP verkauft Österreich-Geschäft: Tankstellen und E-Lader vor Besitzerwechsel - Aktie kaum verändert
"Wir konzentrieren unsere Investitionen auf die Assets und Märkte, in denen BP besonders wettbewerbsfähig ist und den größten Mehrwert für Kundinnen und Kunden schaffen kann", sagte Richard Harding, der bei BP für das Downstream-Geschäft zuständig ist. Das Luftfahrtgeschäft in Österreich und Castrol sind nicht Teil der Verkaufsvereinbarung.
BP hat sich in den vergangenen Jahren von Tankstellennetzen in mehreren Ländern getrennt, so in den Niederlanden (2025), der Türkei (2024) und der Schweiz (2022). Im März wurde eine Vereinbarung zum Verkauf der Raffinerie in Gelsenkirchen geschlossen. Im Dezember hatte BP angekündigt, einen Anteil von 65 Prozent an seinem Schmierstoffgeschäft Castrol für 8 Milliarden US-Dollar an Stonepeak zu verkaufen.
BP strebt eine Vereinfachung der Konzernstruktur und einen Schuldenabbau an. Bis Ende 2027 wird eine Nettoverschuldung von 14 bis 18 Milliarden US-Dollar angepeilt. Dabei helfen soll ein Programm zum Verkauf von Unternehmensteilen im Volumen von 20 Milliarden Dollar.
Nach Abschluss der Transaktion in Österreich, der für Ende des Jahres erwartet wird, werden die dortigen Tankstellenstandorte auf Grundlage einer Markenlizenzvereinbarung weiterhin unter der Marke BP betrieben.Die BP-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 0,08 Prozent höher bei 5,18 Pfund.
DJG/DJN/mgo/sha
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