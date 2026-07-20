BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850518 / ISIN: US0556221044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Konzernstruktur 20.07.2026 13:02:41

BP verkauft Österreich-Geschäft: Tankstellen und E-Lader vor Besitzerwechsel - Aktie kaum verändert

BP verkauft Österreich-Geschäft: Tankstellen und E-Lader vor Besitzerwechsel - Aktie kaum verändert

BP trennt sich von seinem Tankstellen- und E-Ladegeschäft in Österreich.

Wie der Ölkonzern mitteilte, verkauft er 250 Tankstellen der Eigenmarke, von denen 115 im Eigentum des Unternehmens sind und im Franchise-Modell betrieben werden, sowie das Ladeangebot für Elektrofahrzeuge und das mit BP Österreich verbundene Flottengeschäft. Käufer ist die Volenergy AG, die zur Schweizer Volare Group AG gehört. Finanzielle Details nannte BP nicht.

"Wir konzentrieren unsere Investitionen auf die Assets und Märkte, in denen BP besonders wettbewerbsfähig ist und den größten Mehrwert für Kundinnen und Kunden schaffen kann", sagte Richard Harding, der bei BP für das Downstream-Geschäft zuständig ist. Das Luftfahrtgeschäft in Österreich und Castrol sind nicht Teil der Verkaufsvereinbarung.

BP hat sich in den vergangenen Jahren von Tankstellennetzen in mehreren Ländern getrennt, so in den Niederlanden (2025), der Türkei (2024) und der Schweiz (2022). Im März wurde eine Vereinbarung zum Verkauf der Raffinerie in Gelsenkirchen geschlossen. Im Dezember hatte BP angekündigt, einen Anteil von 65 Prozent an seinem Schmierstoffgeschäft Castrol für 8 Milliarden US-Dollar an Stonepeak zu verkaufen.

BP strebt eine Vereinfachung der Konzernstruktur und einen Schuldenabbau an. Bis Ende 2027 wird eine Nettoverschuldung von 14 bis 18 Milliarden US-Dollar angepeilt. Dabei helfen soll ein Programm zum Verkauf von Unternehmensteilen im Volumen von 20 Milliarden Dollar.

Nach Abschluss der Transaktion in Österreich, der für Ende des Jahres erwartet wird, werden die dortigen Tankstellenstandorte auf Grundlage einer Markenlizenzvereinbarung weiterhin unter der Marke BP betrieben.

Die BP-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 0,08 Prozent höher bei 5,18 Pfund.

DJG/DJN/mgo/sha

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Airbus-Aktie dennoch tiefer: Neuer Großauftrag aus Saudi-Arabien stärkt Auftragsbuch

Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (Spons. ADRS)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BP plc (Spons. ADRS) 36,50 -0,27% BP plc (Spons. ADRS)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt zulegt, ist bei den deutschen Nachbarn ein moderates Plus zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart mit grünen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen