BP vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BP gab am 30.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 68,37 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 42,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at