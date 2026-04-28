BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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28.04.2026 13:24:34
BP warns against windfall taxes as Iran war helps profits hit 3-year high
New chief Meg O’Neill says fresh levies on outsized earnings would be a ‘highly flawed response’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
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