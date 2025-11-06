|
BP zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BP hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,010 EUR je Aktie erzielt worden.
BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,44 Milliarden EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,02 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
