BPC Instruments Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BPC Instruments Registered hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

BPC Instruments Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 35,08 Prozent auf 11,0 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at