BPC Instruments Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BPC Instruments Registered präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 SEK erwirtschaftet worden.

BPC Instruments Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at