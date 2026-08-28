BPC Instruments Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

BPC Instruments Registered hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 SEK. Im Vorjahresviertel hatte BPC Instruments Registered 0,180 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,96 Prozent zurück. Hier wurden 15,0 Millionen SEK gegenüber 16,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at