BPL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BPL lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,06 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat BPL 244,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 198,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at