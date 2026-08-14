BPL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BPL hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,72 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BPL 0,560 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 213,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 194,8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at