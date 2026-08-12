BPLATS,Inc Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BPLATS,Inc Registered hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 9,32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -17,490 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat BPLATS,Inc Registered 166,8 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 168,2 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at