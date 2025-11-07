Bpost hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bpost hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,20 Milliarden USD – ein Plus von 7,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bpost 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at