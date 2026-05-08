Bpost hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bpost stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,11 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at