Bpost präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bpost gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,56 Prozent auf 1,24 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at