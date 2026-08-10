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10.08.2026 06:31:29
Bpost: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Bpost lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,04 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,09 Milliarden EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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