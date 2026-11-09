Bpost stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bpost hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,20 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at