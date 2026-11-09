Bpost: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bpost hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,170 EUR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bpost 1,00 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,03 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at