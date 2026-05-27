ALBERT Aktie
WKN DE: A14RA2 / ISIN: JP3126460009
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27.05.2026 15:17:00
BP’s Former Chairman, Albert Manifold, Disputes How Company Characterized His Dismissal
Albert Manifold, who was abruptly fired less than a year after he was appointed, said he was let go “without explanation.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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