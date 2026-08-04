Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
04.08.2026 17:20:51
BP’s Q2 Profit Doubles Amid Middle East Conflict, but It Cuts Production, Capex Outlook
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Aktien in diesem Artikel
|Capex SA CAPEX (A) 1 Vote
|3 840,00
|0,39%
|Middle East Holding Registered Shs
|2,12
|3,41%
|Q2 Holdings Inc
|54,88
|0,85%
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