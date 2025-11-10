Br gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Br hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 2,76 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Br 5,79 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,88 Milliarden JPY – eine Minderung von 8,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,84 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at